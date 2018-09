Italia, il QS-Sport: "Da Benassi a Barella: il futuro subito in campo"

© foto di Federico De Luca

"Da Benassi a Barella: il futuro subito in campo". Questo il titolo dell'edizione odierna del QS-Sport in merito alle vicende di casa nerazzurra. Mancini - si legge - vuole lanciare i giovani nel debutto contro la Polonia in Nations League. In porta se Donnarumma è l’erede di Buffon come si dice da fin troppo tempo, fino a prova contraria dovrebbe essere titolare, almeno con la Polonia. Così come Criscito, tornato in azzurro proprio grazie al Mancio non dovrebbe avere rivali sulla corsia di sinistra. E a destra? Tocca a Zappacosta che non ha giocato neanche un minuto con Sarri in 4 partite? Probabilmente sì. A centrocampo, nel 4-3-3, il centrale dovrebbe essere Jorginho, mentre a destra il Mancio deve scegliere tra Gagliardini (soli 90 minuti all’attivo) e Benassi in un ballottaggio strettissimo, col viola possibile titolare.