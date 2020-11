Italia, Immobile bloccato dall'ASL. Gazzetta: "Ancora altalena con i tamponi. Fa un altro test"

Stasera toccherà all'Italia scendere in campo nel match di Nations League contro la Polonia, in vetta al girone. Senza Immobile toccherà ad Andrea Belotti guidare l'attacco azzurro per tentare il sorpasso in classifica a Lewandowski e compagni e La Gazzetta dello Sport titola così: "Carica Belotti. L'Italia sfida la Polonia. E' già testa di serie per il Mondiale". Niente Nazionale per Ciro Immobile dopo che nella mattinata di ieri l'ASL non gli dato il via libera a causa dei problemi con il virus. Prosegue la telenovela legata ai tamponi del quale l'attaccante di Torre Annunziata è stato protagonista in questi giorni insieme a tutta la Lazio e La Gazzetta dello Sport entra nel merito di spalla: "Ancora altalena con i tamponi. Bloccato dall'Asl, fa un altro test".