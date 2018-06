Italia, La Gazzetta dello Sport: “La strada è lunga”

Di strada da fare ce n’è, anche se lastricata di buone intenzioni. Siamo lontani dalla Francia, lontanissimi considerando gol, occasioni e gioco complessivo: una squadra che va al Mondiale per arrivare in fondo, impressionante in alcuni momenti, dalla cifra tecnica irraggiungibile, contro un progetto in embrione, riporta La Gazzetta dello Sport. Ma lo stesso siamo rimasti in partita, replicando quando possibile, mostrando buona personalità e mai paura, e lì davanti la coppia Balotelli-Chiesa si candida a una lunga convivenza.