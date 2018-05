Italia, La Sampa: “Obbligata a vincere per il ranking"

C’è qualcosa simile ad un’ossessione ogni volta che il testimone azzurro passa da un ct all’altro. Un’ossessione chiamata ranking, la classifica per nazioni della Fifa frutto dei risultati sul campo: per scalare posizioni ed ottenere sorte migliore nei sorteggi Mondiali o Europei occorre vincere e farlo in ogni test, amichevole o ufficiale, spiega La Stampa. L’Italia è scivolata tanto all’indietro da occupare la peggior posizione di sempre: siamo al 20° posto, dietro a Tunisia, Messico e Perù. Ora tocca a Mancini, ct scelto (per ora) per il prossimo biennio. La prima prova ranking arriverà domani sera a San Gallo, in Svizzera, contro l’Arabia Saudita.