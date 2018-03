Italia, La Stampa titola: “Senza leader”

Quando qualcosa si rompe il rischio è che i cocci finiscano un po’ ovunque. Oggi, l’Italia del pallone è sgonfia e la notte dell’Etihad Stadium ha detto che per risalire ci vuole il pieno di pazienza e che per farlo occorrono figure forti. L’Argentina sperimentale ci ha battuto perché loro, i sudamericani, ci credono di più avendo un Mondiale nella testa e la voglia di viverlo da protagonisti: per noi, questo, è come un periodo sabbatico da sfruttare per ricaricare il sistema, spiega La Stampa. Il ko contro un’Albiceleste senza il suo re Messi ci ha raccontato anche come dentro allo spogliatoio azzurro ci sia l’assenza di chi possa prendersi sulle spalle i compagni e portarli al di là della turbolenza.