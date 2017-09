Italia, La Stampa titola: "Bocciata"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Bocciata". Così il quotidiano La Stampa titola nelle pagine sportive per raccontare della figuraccia rimediata dall'Italia in Spagna. Gara senza storia con l'Italia che viene travolta - si legge - con le scelte di Ventura che indeboliscono il centrocampo: ora per il Mondiale non resta che lo spareggio.