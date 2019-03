© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Izzo, speranza azzurra" titola il Corriere di Torino oggi in edicola: "In panchina, ma aspetta l'esordio. Tra i pali c'è Sirigu in ballottaggio". Nel taglio di spalla evidenziate le parole di Marta Margotti, delegata del rettore dell'Università di Torino in commissione toponomastica del Comune, sulla possibilità di intitolare una via a Valentino Mazzola: "L'Università non ha obiezioni ed è prnta ad accogliere positivamente la proposta".