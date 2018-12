"Rabiot, quasi fatto". Parola del Mundo Deportivo, in ottica Barcellona: secondo il quotidiano catalano, i blaugrana avrebbero infatti praticamente definito l'arrivo di Adrien Rabiot, centrocampista del PSG, da tempo nel mirino di diverse italiane, Juventus, Inter e Milan in testa. Il giovane approderà a Barcellona a parametro zero nel prossimo mercato estivo.