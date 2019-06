© foto di Insidefoto/Image Sport

E' il giorno del debutto all'Europeo Under 21, per la prima volta ospitato dall'Italia, per la nazionale di Luigi Di Biagio. "U21, a noi l'Europa", titola il Corriere dello Sport in taglio basso. E' già tutto esaurito a Bologna per la sfida di stasera contro la Spagna, una delle più affascinanti della rassegna. E Di Biagio ha già suonato la carica: "Arriveremo in fondo".