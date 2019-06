Italia U21, Corriere dello Sport titola: "Ci salvano le donne"

© foto di www.imagephotoagency.it

Chi quest'estate non ha brillato è l'Italia Under 21, ad un passo dall'eliminazione dall'Europeo malgrado il 3-1 rifilato al Belgio, che non basta per le semifinali. "Ci salvano le donne", titola il quotidiano romano, che sottolinea come adesso per gli azzurrini serva un doppio miracolo. Bufera su Kean e Zaniolo. Per continuare a sognare ci restano ancora le ragazze, si legge.