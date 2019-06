Italia U21, Il Messaggero: "Azzurri obbligati a battere il Belgio"

S'è fatta dura, durissima, quasi impossibile. Ma vietato non crederci. L'Italia U21 sarà impegnata nell'ultima partita della fase a gironi dell'Europeo stasera, contro il Belgio. Ed è questo il tema che tratta Il Messaggero in prima pagina, dedicandovi un titolo in taglio alto: "Azzurri obbligati a battere il Belgio ma potrebbe non bastare".