Italia U21, L'Unione Sarda: "Barella-gol, ma qualificazione incerta"

L'Italia Under 21 ha un piede e mezzo fuori dagli Europei di categoria organizzati in casa, benché ieri sia uscita vittoriosa dalla sfida col Belgio e abbia collezionato due vittorie e una sconfitta. Non bastano. L'Unione Sarda ne parla in prima pagina, ponendo l'accento sul centrocampista del Cagliari Nicolò Barella, autore di una bella rete: "L'Under 21 vince 3-1: Barella-gol, ma la qualificazione è ancora incerta".