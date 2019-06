Italia U21, La Stampa nell'apertura interna: "Ultima chiamata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Ultima chiamata". E' questo il titolo con cui La Stampa apre le proprie pagine sportive al suo interno. Il riferimento è all'Italia Under 21, chiamata al miracolo stasera: bisognerà battere il Belgio e sperare in risultati positivi dagli altri campi, non solo quello in cui si gioca Spagna-Polonia. Dovessero uscire, gli azzurrini deluderebbero le attese e mancherebbero anche il pass olimpico.