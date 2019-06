© foto di Insidefoto/Image Sport

"Il futuro è adesso". E' questo il titolo d'apertura del Corriere della Sera per quel che riguarda le pagine sportive. All'interno del quotidiano troviamo una serie di focus sull'Europeo Under 21, che scatta oggi, in Italia, e alle 21 prevede il debutto dell'Italia contro la Spagna, una delle favorite a sollevare la coppa. Di Biagio però ha già caricato i suoi talenti: "E' il momento di vincere".