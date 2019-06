Italia U21, l'apertura del Corriere della Sera: "Incubo biscotto"

© foto di www.imagephotoagency.it

Purtroppo all'Italia Under 21 potrebbe non bastare il 3-1 rifilato ieri sera al Belgio per superare il turno dell'Europeo di categoria attualmente in corso in Italia e a San Marino. L'apertura delle pagine sportive interne del Corriere della Sera è dedicata agli azzurrini e al fatto che sarà difficilissimo diventare la squadra migliore seconda, visto che a Francia e Romania basterà dividersi un punto per mettere fuori dai giochi la nazionale di Di Biagio. E il quotidiano titola: "Incubo biscotto".