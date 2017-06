Italia Under 21, il Corriere della Sera: “Impresa o fallimento”

L’Italia è padrona del suo destino, ma è un destino in salita: serve una vittoria per 3-1 per avere la certezza di arrivare primi nel girone, grazie alla classifica avulsa, oppure servirà vincere (con qualsiasi punteggio) solo se la Repubblica Ceca non riuscirà a battere la Danimarca, già eliminata dopo due sconfitte in due partite, spiega Il Corriere della Sera. Questa notte sarà impresa o fallimento. Anche perché la nostra Federcalcio ha puntato al massimo, mettendogli a disposizione i giocatori della nazionale A mentre i tedeschi hanno mandato in Confederations Cup otto giovani che potevano essere qui (nove se non si fosse infortunato Leroy Sané). Il problema è che l’Europeo Under 21 manca all’Italia dal 2004. Troppo tempo.