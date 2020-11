Italiano al Corriere della Sera: "Ai miei dico sognate in grande"

vedi letture

Vincenzo Italiano ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera: "Ai miei dico sognate in grande". Il tecnico dello Spezia ne è sicuro: "Se credi in te stesso puoi ottenere l'impossibile. Mangio pane e pallone: sono fanatico del Barcellona per la sua identità. Mia moglie è diventata un'esperta e mi dà consigli. Il calcio è cambiato, tutti devono essere registi. Da bambino ho imparato l'odio per la sconfitta".