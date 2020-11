Jacobelli su Tuttosport: "La UEFA e l'errore della Nations League"

Il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli scrive: "La UEFA e l'errore della Nations League". Viene rimarcata l'importanza della salvaguardia della salute prima di ogni altra cosa, la seconda ondata del Covid doveva imporre alla UEFA di intervenire sulla Nations League, congedandola in attesa di tempi migliori. L'Italia sta facendo i salti mortali per garantire la continuità del massimo torneo: interromperli per imporre ai giocatori viaggi a forte rischio contagio non ha senso.