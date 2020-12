Jankto illude, poi il calo. Il Secolo XIX: "Sampdoria ko al Maradona"

CI ha provato la Sampdoria, ma si è dovuta arrendere alla prima allo Stadio Maradona di Napoli. Ed Il Secolo XIX oggi in edicola titola: "Sampdoria ko al Maradona". Alla fine è 2 a 1 per il Napoli e la maledizione si rinnova: che si chiami San Paolo o Maradona cambia poco, la Samp non ci vince dal 1998 e se ne riparlerà nel 2021. Ma nel primo tempo i blucerchiati erano stati quadrati e spietati, contro un Napoli sottotono. Gattuso forse sbaglia l'undici iniziale, ma nell'intervallo se ne ravvede e cambia la squadra. Bastano Lozano e Petagna e quindici minuti della ripresa per riprendere la gara. Ora tre gare in 9 giorni che saranno importantissime per la Sampdoria: Hellas Verona, Crotone e Sassuolo.