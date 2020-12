Joao Pedro acciaccato e 5 positivi, L'Unione Sarda: "Il Cagliari a pezzi sfida il Verona"

Cinque positivi al coronavirus, Joao Pedro non al massimo per un leggero infortunio in rifinitura e chi più ne ha più ne mette. Non sarà un Cagliari nelle condizioni migliori quello che farà visita all'Hellas Verona nel 'Lunch Match' di questa decima giornata di Serie A e lo sottolinea anche L'Unione Sarda oggi in edciola: "Il Cagliari a pezzi sfida il Verona".