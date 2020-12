Julio Velazquez al Corriere dello Sport: "Fabian straordinario, che colpo del Napoli"

vedi letture

"Fabian straordinario, che colpo del Napoli". Queste le parole di Julio Velazquez, ex allenatore dell'Udinese al Corriere dello Sport che le riporta al suo interno questa mattina. Il tecnico racconta come gli fosse bastata un'occhiata quando al Betis aveva nella rosa Fabian Ruiz, ai tempi giovanissimo, per capire che sarebbe diventato un giocatore importanti: "E' un contemporaneo. Sta nel solco dei grandi di Spagna come Xavi, Xabi Alonso, Iniesta, Busquets, ma non va accostato loro per diminuirgli le pressioni. Diventerà tra i più grandi d'Europa". Infine una battuta su Napoli-Real Sociedad: "L'unica certezza è che una uscirà per me".