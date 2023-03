Juric cambia ritiro al Toro. La Stampa: "La nuova idea per l'estate è Pinzolo"

"Non solo riscatti e mercato, Juric cambia il ritiro al Torino" è il titolo che si legge all'interno delle pagine de La Stampa in merito ai granata. Juric non scioglie i dubbi sul futuro ma lavora già al prossimo anno. Sembra che sia stato escluso dalla lista dei possibili ritiri il campo alle porte di Ortisei e il tour itinerante della scorsa estate in Austria con Pinzolo e il Trentino come possibile, nuova, destinazione nel prossimo luglio. Questo è il momento in cui serve pianificare l'immediato futuro e Juric lo sta già facendo.