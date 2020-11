Juric fa il miracolo, Corriere di Verona: "Il capolavoro dell'Hellas, battuta la dea Atalanta"

"Il capolavoro dell'Hellas, battuta (2-0) la dea Atalanta". Titola così in prima pagina il Corriere di Verona, ricordando come gli orobici soltanto tre giorni prima avessero espugnato Anfield, il tempio del Liverpool. "Ivan Juric fa il miracolo", si legge ancora, come Giotto che supera Cimabue, l'allievo che diventa più forte del maestro, almeno per una notte.