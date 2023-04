Juve-Allegri, non c'è aria d'addio. Tuttosport: "Ma il club segue con attenzione Tudor"

Malgrado il momento complicato, lo scenario futuro più plausibile in casa bianconera è quello di una permanenza di Massimiliano Allegri anche la prossima stagione: la società - spiega l'edizione odierna di Tuttosport - ha fiducia nelle qualità del suo tecnico, che ha un contratto fino al 2025 da 7,5 milioni a stagione. Un eventuale addio, a queste condizioni, potrebbe verificarsi soltanto in caso irruzione di un altro club per l'allenatore livornese, o comunque con un'intesa consensuale tra le parti. Alla Continassa si osserva con attenzione il lavoro a Marsiglia di Igor Tudor, già vice di Pirlo in bianconero: il croato è apprezzato per il gioco propositivo e aggressivo che sa imporre alle sue squadre, e rappresenterebbe un profilo più aderente alle attuali esigenze del club rispetto a Gasperini, Conte, Zidane o De Zerbi.