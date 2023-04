Juve, caccia al ds. La Gazzetta: "Sarà addio con Cherubini. I possibili nomi sul piatto"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro societario della Juventus. L'avventura di Federico Cherubini con la Juventus è destinata a concludersi entro l’estate. Sia lui che Paratici infatti non potranno svolgere le loro mansioni per un periodo decisamente lungo, un brutto colpo per la carriera di entrambi. In casa Juventus la ricerca di un nuovo d.s. è già cominciata da tempo e adesso entrerà nel vivo. I nomi sono noti da tempo: spiccano quelli di Ricky Massara (Milan), Andrea Berta (Atletico Madrid) e Cristiano Giuntoli (Napoli).