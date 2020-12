Juve, caccia alla quarta punta, Tuttosport: "Ecco perché Llorente potrebbe tornare"

vedi letture

La Juventus è a caccia della quarta punta e Tuttosport, stamani, spiega perché Fernando Llorente potrebbe tornare. Lo spagnolo è ai margini e in uscita dal Napoli, probabilmente da svincolato, va per i 36 anni. In più di tanti attaccanti acquistabili a gennaio, lui sa che cos'è la Juve e come bisogna comportarsi in bianconero. L'unico rischio che non si vuol correre è quello di far perdere fiducia a Morata, devastante finora. Con Llorente si andrebbe sul sicuro. Anzi, Alvaro probabilmente si sentirebbe ancora più felice e in famiglia.