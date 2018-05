Juve, Corriere dello Sport: "Douglas Costa, offerta choc di Mourinho"

Il Corriere dello Sport in edicola, nel taglio alto della prima pagina, riserva spazio all'offerta del Manchester United per Douglas Costa. "Offerta choc", titola il giornale con riferimento agli 85 milioni di euro che Josè Mourinho potrebbe offrire per acquistare il calciatore. La Juventus ha già chiarito che riscatterà il brasiliano dal Bayern Monaco, poi bisognerà capire se riuscirà a trattenere il calciatore di fronte la maxi-offerta inglese.