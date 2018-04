Juve, Corriere di Torino: "Rugani favorito per giocare con Benatia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus si prepara a sfida l'Inter, mentre il Corriere di Torino titola nella prima pagina della sezione sportiva: "Linea difensiva". La retroguardia che dovrà proteggere Buffon è da ridisegnare, alla luce del ko di Chiellini, l’elemento più affidabile che rischia seriamente di aver chiuso la sua stagione. Per sostituirlo è corsa a tre fra Rugani, Howedes e Barzagli. In pole per giocare al fianco di Benatia, al momento, c'è l'ex Empoli.