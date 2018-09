Juve corsara a Valencia, il Corriere dello Sport: "Anche senza CR7"

Spazio alla Juventus nella prima pagina del Corriere dello Sport. Il quotidiano si concentra inevitabilmente sulla vittoria dei bianconeri in Champions League al Mestalla di Valencia, nonostante l’espulsione di Cristiano Ronaldo nel primo tempo: “Anche senza!”, il titolo del giornale. “Cr7 espulso dopo mezz’ora (prima volta in Champions League) esce in lacrime, ma la Juve non si scompone: due rigori di Pjanic regalano ad Allegri il successo a Valencia. Max attacca l’arbitro Brych: “Sbagliato il rosso a Cristiano, serve la moviola in campo”.