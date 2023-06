Juve decisa, Tuttosport: "Accordo a un passo per Milik. I dettagli da limare col Marsiglia"

Arek Milik a un passo dalla permanenza alla Juventus. La volontà del centravanti unita alla stima del coach Allegri e le esigenze del club hanno accelerato la trattativa con il Marsiglia. Le parti, in concomitanza con l'entourage del giocatore, sono sempre più vicine a siglare l'accordo, anche se manca ancora qualcosa.

Il club francese vuole incassare una cifra simile a quella del diritto di riscatto non esercitato, i bianconeri invece propongono un prestito oneroso - suddiviso in tre anni e pari a 5 milioni - con obbligo di riscatto al raggiungimento di un obiettivo di squadra, come la conquista di un posto nella Champions League 2024-25 - si apprende da Tuttosport. Si procede sullo stesso binario, ma la Juventus ora è nuovamente in vantaggio sulla Lazio che al momento, invece, pare defilata.