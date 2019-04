Il quotidiano La Stampa riserva spazio all'eliminazione della Juventus dalla Champions League nel taglio alto della prima pagina. "Impresa Ajax a Torino: Ronaldo non basta, bianconeri fuori dalla coppa stregata", titola il giornale torinese. Gli olandesi hanno battuto la Vecchia Signora per 2-1 allo Stadium, dopo il pari per 1-1 emerso la scorsa settimana ad Amsterdam.