Juve-Fiorentina, la moviola de La Gazzetta dello Sport: "Manca almeno un rigore. Borja da rosso"

Un paio di errori evidenti per La Penna in Juventus-Fiorentina, secondo la moviola de La Gazzetta dello Sport, che scrive: "Tackle di Cuadrado su Castrovilli al 16': il direttore di gara fischia fallo e sanziona il colombiano con un giallo, ma è richiamato al monitor dal VAR Mazzoleni. Il motivo è semplice: Cuadrado colpisce in modo pericoloso l'avversario e il rosso è chiaro. Infatti, La Penna si corregge". Nella ripresa Borja Valero meriterebbe la seconda ammonizione per un intervento in ritardo su Bentancur. Sul contatto in area con Castrovilli Ronaldo accentua la caduta, ma il tocco sembra esserci e, in caso di fischio, il VAR non sarebbe intervenuto. Ancor più dubbio, invece, l'episodio Dragowski-Bernardeschi: "Il portiere allarga il braccio e tocca sul ginocchio il bianconero, ma La Penna non fischia. Forse non un evidente errore, motivo per cui il VAR non interviene, ma il rigore ci stava tutto".