Juve, Gazzetta: “Quanto amore per Buffon, tra gioie e lacrime”

E poi si siede in panchina, chiude gli occhi per venti secondi e ascolta il frastuono dell’amore che c’è. Poi apre quegli occhi che hanno vinto e stravinto, si guarda attorno e scopre che il suo mondo è davvero di un altro... pianeta: il cielo lacrima, molta gente ha gli occhi bagnati e la pioggia non c’entra. Sono le 16.25 del 19 maggio 2018, quattro minuti prima Buffon aveva raccolto la standing ovation per la sostituzione più strana della sua vita, racconta La Gazzetta dello Sport.