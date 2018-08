Juve, Gazzetta dello Sport: “Cr7 è in rodaggio, Pjanic e Mandzukic no”

La Juve non è ancora il Real Madrid, non è neanche la Juve dell’anno scorso, ma sembra così più forte degli avversari che può permettersi di aspettare Ronaldo, correre in classifica a punteggio pieno e liquidare una Lazio che nell’ultima stagione le aveva assestato due botte niente male, riporta La Gazzetta dello Sport. Tanto c’è Mandzukic irriducibile, c’è l’indispensabile Pjanic che ritrova il gol nel momento giusto, c’è una panchina da cui spuntano Douglas Costa, Emre Can e Bentancur e dove resta seduto addirittura Dybala.