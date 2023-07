Juve, Giuntoli subito al lavoro. Tuttosport: "Obiettivo Hojlund anche in bianconero"

Gli obiettivi di Giuntoli rimarranno verosimilmente gli stessi da Napoli a Torino. Come c'era prima la necessità di sostituire Osimhen in caso di partenza, c'è ora il bisogno di trovare un'alternativa a Vlahovic visto l'interesse per il giocatore di tante big di Premier e del PSG. E' per questo motivo che l'obiettivo Hojlund, seguito prima per il Napoli, diventerà ora la preda numero uno del nuovo Cristiano Giuntoli bianconero. Per il centravanti dell'Atalanta dovrebbero servire almeno 50 milioni, cifra che la Juventus potrebbe ricavare dalla cessione di Vlahovic. Rimane però monitorato dal club bianconero anche Beto dell'Udinese. Lo riporta Tuttosport.