Juve, Corriere della Sera sul debutto di Pirlo: "Musica maestro"

Ieri è stato il primo vero giorno di Andrea Pirlo da allenatore della Juventus. Il Corriere della Sera infatti titola "Musica maestro" in riferimento all'allenatore bianconero che ieri ha fatto il proprio debutto: "Gavetta zero come tecnico; carisma da vendere ed esperienza, da calciatore, solo di grandi spogliatoi. Ecco i pro e i contro di un ragazzo che sul campo ha pennellato, inventato, vinto tutto e guadagnato il rispetto universale, ma che nel suo curriculum non vanta nemmeno una panchina a livello di categoria «pulcini»".