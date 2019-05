© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In taglio alto sul Corriere dello Sport, ma de facto si parla di una mezza apertura, la questione legata alla panchina bianconera. "Dilemma Inzaghi", è il titolo che si legge sull'edizione odierna del quotidiano romano, che racconta come ormai il tecnico della Lazio sia diventato il candidato numero uno, ma deve riuscire a liberarsi proprio della società biancoceleste prima della nuova avventura. Intanto su Massimiliano Allegri, che ieri ha salutato in conferenza stampa congiunta con Agnelli, sta cominciando a prendere informazioni proprio la Roma con James Pallotta.