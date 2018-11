Juve, Corriere dello Sport titola: "Allegri, un anno al Max"

Di spalla sulla prima pagina del Corriere dello Sport trova spazio anche la Juventus e, in particolar modo, il suo allenatore che tanto bene sta facendo da quando è a Torino. "Allegri, un anno al Max", scrive il quotidiano, sottolineando che in questo 2018 il tecnico livornese ha conquistato 76 punti su 87 disponibili in totale e ora va all'assalto della vittoria contro il Cagliari.