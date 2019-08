Juve, Corriere di Torino: "Il PSG chiama, Dybala ascolta"

© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

Sul Corriere di Torino di oggi si parla dell'interesse del Paris Saint Germain per Paulo Dybala. Leonardo è infatti in contatto con gli agenti dell'argentino e chiede notizie sui diritti d'immagine. Pronta la trattativa con la Juventus. Dybala vorrebbe convincere Sarri, ma l'idea di trasferirsi a Parigi non gli dispiace. Intanto filo diretto con la Roma: Petrachi parla con Paratici per portare a Roma Rugani e Higuain. Mandzukic verso il Bayern, Khedira potrebbe restare.

Toro, calcoli e rotazioni - In casa Torino, Mazzarri prepara la gara di ritorno con il Soligorsk. Previsto un ampio turnover per continuare a vincere, ma senza rischi. C'è Bonifazi, potrebbe scoccare l'ora di Rincon e Lukic.