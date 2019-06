Juve, Corriere di Torino: "Raiola e il colpo di scena su de Ligt"

Matthijs de Ligt è molto vicino alla Juventus stando alle ultime indiscrezioni, confermate più o meno da tutta la stampa italiana. Anche il Corriere di Torino racconta di un assist da parte di Mino Raiola per il centrale dell'Ajax, per il quale adesso è vicina l'intesa. Il quotidiano vi dedica spazio in prima pagina, titolando in taglio basso: "Raiola e il colpo di scena su de Ligt".