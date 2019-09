La Juventus batte senza troppi problemi la SPAL e resta al secondo posto in classifica, alle spalle dell'Inter ancora a punteggio pieno. "Ronaldo, un gol e un 'grazie' a Dybala", titola l'edizione odierna del Corriere di Torino, riferendosi all'episodio della rete dei CR7: il portoghese va da Dybala e dice all'Allianz di guardare lui, l'autore del cross, non quello con la '7' sulle spalle. Di Pjanic l'altra rete, in primo piano insieme a Ronaldo sulla prima pagina del quotidiano.