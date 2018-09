Juve, Gazzetta dello Sport: "CR7 prende tutto, riposare stanca"

In vista di Juventus-Bologna, La Gazzetta dello Sport in prima pagina fa il punto sulla formazione di Max Allegri. "Ronaldo prende tutto, sei match su sei. Riposare stanca", il titolo del giornale che fa riferimento alle presenze del portoghese. L'ex Real Madrid ha finora giocato le cinque gare di Serie A, più quella di Champions League a Valencia in cui ha rimediato l'espulsione dopo circa mezzora di gioco. La capolista, stasera, è attesa dall'esame felsineo.