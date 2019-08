Juve, Gazzetta dello Sport: "Rugani corteggiato dalla Roma"

Nelle pagine interne della Gazzetta dello Sport, viene analizzata la questione spinosa degli esuberi in casa Juventus. "Rugani corteggiato dalla Roma, Mandzukic in Germani" è il titolo dell'articolo. Sarri ha parlato di "situazione imbarazzante", con tanti giocatori ancora da piazzare. Rugani è tra la Roma e squadre francesi, con Matuidi che potrebbe tornare proprio in Francia. Khedira potrebbe anche restare, mentre per Mandzukic potrebbe esserci un futuro in Bundesliga, con Dortmund o Bayern probabili candidate.