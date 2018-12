La Gazzetta dello Sport in edicola riserva spazio alla Juventus nel taglio alto della prima pagina. "L'orologio CR7 in Svizzera per arrivare puntuale al primato", è il titolo della rosea in vista della gara di questa sera tra i bianconeri e lo Young Boys. La Vecchia Signora deve conquistare i tre punti in palio per essere certa di chiudere il proprio girone al primo posto.