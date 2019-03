Un attaccante si ferma, l'altro proprio non ci riesce più. Paulo Dybala e Moise Kean, le due facce della medaglia opposte in casa Juventus. Uno non gioca a causa di un dolore al polpaccio, l'altro decide la partita nel finale. "Juve, si ferma anche Dybala. Entra Kean e piega l'Empoli", è il titolo de Il Gazzettino che sottolinea appunto quanto detto.