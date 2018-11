Juve, La Gazzetta dello Sport: "Allegri alla carica dei... 102 di Conte"

© foto di Lazzerini

"Allegri alla carica dei... 102 di Conte". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in merito al presente e al futuro della Juventus. Nell'anno solare - si legge in prima pagina - la Juve non ha rivali, e può superare il primato di punti del 2014. Una squadra e un allenatore da record.