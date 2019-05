© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In prima pagina su La Gazzetta dello Sport, si parla anche della Juventus e di Massimiliano Allegri, che ieri ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di stasera con la Roma. La Rosea titola: "Allegri si conferma 'Da 6 mesi so che cosa serve alla nuova Juve'. E può inguaiare la Roma".