© foto di Imago/Image Sport

E' focus mercato di spalla su La Gazzetta dello Sport, a cominciare come al solito dalla Juventus. "Una voce inglese: Dybala allo United per avere Lukaku?", si legge in seguito ai rumors emersi nella giornata di ieri circa un sorpasso bianconero ai danni dell'Inter per l'attaccante belga, proprio in virtù del fatto che i Red Devils vorrebbero regalare Dybala a Solksjaer. Per quanto riguarda il Milan, invece, il quotidiano rosa si sofferma su Hakan Calhanoglou: "Ecco CalhaMillan 'Voglio restare, è l'anno buono'".