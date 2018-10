Juve, La Gazzetta dello Sport in apertura: "Leoni per Agnelli"

© foto di Bonan

Prima pagina dedicata alla Juventus, quella de La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina. "Leoni per Agnelli", è il titolo della rosea che fa il punto sulla Juve tra presente e futuro. Il presidente vara i nuovi manager, mentre alle 18.55 gioca in Champions League contro lo Young Boys. Non ci sarà Cristiano Ronaldo, che salterà - causa squalifica per l'espulsione rimediata a Valencia - la prima sfida da quando veste il bianconero.