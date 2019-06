Juve, La Gazzetta dello Sport in taglio alto: "Scatto de Ligt"

© foto di Imago/Image Sport

Sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport tra i vari temi c'è il mercato e in particolar modo le manovre della Juventus, che sta cominciando a muoversi con decisione dopo l'approdo di Maurizio Sarri in panchina. "Juve, scatto de Ligt", titola il quotidiano rosa, che pone l'accento sul campioncino dell'Ajax, principale obiettivo per la difesa bianconera, che il prossimo anno sarà orfana di Barzagli, per il quale si è pronti a spendere 70 milioni di euro.